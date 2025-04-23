Роспотребнадзор обнаружил бензол в креме от La Roche-Posay
Роспотребнадзор обнаружил бензол в креме для ухода за кожей бренда La Roche-Posay. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Парламентарий напомнил, что ранее в США была изъята партия крема Effaclar Duo от La Roche-Posay из-за обнаружения бензола, вызывающего рак. Леонов обратился в Роспотребнадзор и попросил проверить на безопасность такую продукцию, которая продается в России. Ведомство произвело контрольную закупку двух образцов крема Effaclar Duo в интернет-магазине Wildberries и на сайте «ЕАптека».
«Во втором случае образец Effaclar Duo соответствовал требованиям законодательства и не содержал в составе бензол. Однако крем Effaclar Duo+M Soin Tripple Correction Anti-Imperfections... купленный на площадке Wildberries, не соответствовал требованиям технического регламента Таможенного союза и имел бензол в своем составе», - написал Леонов в Telegram.
Федеральная служба провела мониторинг других маркетплейсов и выяснила, что там тоже продается опасный крем с бензолом. Роспотребнадзор направил обращение в прокуратуру, попросив провести надзорные мероприятия. Леонов подчеркнул, что подобные товары следует изъять из продажи.
Ранее в Москве пресекли деятельность банды, продававшей контрафактные лекарства, правоохранители изъяли препараты на сумму свыше 100 млн рублей, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru