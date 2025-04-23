В России завели дело на компанию Apple за пропаганду нетрадиционных отношений

В России завели дело против американской компании Apple по статье о пропаганде ЛГБТ и смены пола (движение признано в России экстремистской организацией и запрещено). Дело находится в Таганском районном суде, передает РИА Новости.

Отмечается, что компании грозит штраф в размере четырех миллионов рублей. О каком конкретно нарушении идет речь, не сообщается.

Официально привлекаемое лицо — Apple Distribution International Ltd, головная компания Apple, зарегистрированная в Ирландии.

Федеральная антимонопольная служба ранее запросила у Apple подробную мотивированную позицию по вопросу доступа российских платежных систем к бесконтактной оплате в ОС iOS, сообщили в пресс-службе ФАС. Отмечается, что действия компании содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, ведь на фоне ограничений она создает преимущественные условия для собственных приложений.

Компания Apple в прошлом году заплатила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России самый крупный антимонопольный штраф. Американский бренд выплатил 906 миллионов рублей из-за злоупотребления своим доминирующим положением на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS, передает «Радиоточка НСН».

