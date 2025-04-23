Временные ограничения ввели в аэропорту Нижнекамска
23 апреля 202508:57
Работа аэропорта была ограничена в Нижнекамске в Татарстане. Об этом сообщил в Telegram представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов... введены также в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKЕ)», - написал пресс-секретарь.
Меры действуют с 08:00 мск.
Ранее аналогичные ограничения ввели в авиагаванях Казани и Ульяновска, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru