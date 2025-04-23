Из России выслали агента молдавской разведки

Россия выслала агента разведки Молдавии, который должен был собрать сведения о планах российских властей в отношении республики, сотрудниках силовых и других государственных структур. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Пресечена деятельность бывшего сотрудника Службы информации и безопасности Республики Молдова (СИБ РМ) - гражданина Республики Молдова Дмитрия Руснака», — отметили в ведомстве.

По данным ФСБ, в 2024 году Руснак прибыл в РФ с заданием по сбору информации закрытого характера. Действуя в интересах разведки Молдавии, мужчина попытался легализоваться в России, он должен был демонстрировать лояльность РФ и готовность к сотрудничеству в случае попадания в поле зрения органов безопасности. Руснака опросили с использованием полиграфа, в результате был подтвержден факт его прибытия в Россию с разведывательно-подрывными целями.

В феврале 2025 года иностранца выдворили из страны, запретив ему въезд в РФ на 60 лет.

Ранее управление ФСБ по Донецкой Народной Республике задержало иностранца, изготавливавшего поддельные документы для граждан других государств для въезда в Россию, напоминает РЕН ТВ.

