В Киргизии арестовали сотрудницу Русского дома

Сотрудница Русского дома арестована в Киргизии по подозрению в вербовке участников вооруженных конфликтов за границей. Об этом заявили в пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека.

Инстанция 19 апреля удовлетворила ходатайство следователя о заключении под стражу «обвиняемого С.Н.В.».

Фигурантку заподозрили в соучастии в вербовке, финансировании, обучении наемников для использования в вооруженных конфликтах других стран, насильственных действиях для свержения власти либо нарушения территориальной целостности, использовании наемников в военных конфликтах. Арестованной грозит до 10 лет заключения.

По данным СМИ, под стражу заключили Наталью Секерину, имеющую отношение к Русскому дому в Киргизии. При этом РИА Новости со ссылкой на источник пишет, что женщина сотрудничала с российским представительством в прошлом, но инкриминируемые ей действия не относятся к Русскому дому.

Ранее в Киргизии задержали 30 участников террористической ячейки, планировавших покушения на чиновников республики, напоминает РЕН ТВ.

