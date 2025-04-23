В Киргизии арестовали сотрудницу Русского дома
Сотрудница Русского дома арестована в Киргизии по подозрению в вербовке участников вооруженных конфликтов за границей. Об этом заявили в пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека.
Инстанция 19 апреля удовлетворила ходатайство следователя о заключении под стражу «обвиняемого С.Н.В.».
Фигурантку заподозрили в соучастии в вербовке, финансировании, обучении наемников для использования в вооруженных конфликтах других стран, насильственных действиях для свержения власти либо нарушения территориальной целостности, использовании наемников в военных конфликтах. Арестованной грозит до 10 лет заключения.
По данным СМИ, под стражу заключили Наталью Секерину, имеющую отношение к Русскому дому в Киргизии. При этом РИА Новости со ссылкой на источник пишет, что женщина сотрудничала с российским представительством в прошлом, но инкриминируемые ей действия не относятся к Русскому дому.
Ранее в Киргизии задержали 30 участников террористической ячейки, планировавших покушения на чиновников республики, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru