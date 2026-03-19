Военный эксперт Матвийчук оценил запас беспилотников у ВСУ

Текущих запасов беспилотников хватит Вооруженным силам Украины ещё на несколько недель атак территории России, при условии сохранения текущей интенсивности. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его мнению, интенсивность украинских ударов дронами зависит от объёма поставок западных партнёров Киева.

«Не будет поставок — удары пойдут на спад, продолжатся — нам придется уничтожать резервы ВСУ», — отметил эксперт.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что дежурные средства ПВО ночью 19 марта сбили над территорией России почти 140 украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

