Завалили запросами: В России объяснили работу заблокированных РКН сервисов
От прокси-серверов поступают не менее 500 млн запросов, это очень много, из-за этого порой начинают работать ранее заблокированные сервисы, сказала НСН Ирина Левова.
Ранее заблокированные сервисы периодически работают из-за огромного количества запросов от прокси-серверов. Об этом НСН заявила директор по стратегическим проектам Института исследования интернета Ирина Левова.
Роскомнадзор перестал полностью справляться с блокировками: из-за этого время от времени становятся доступны некоторые заблокированные сервисы. Об этом сообщило издание Forbes. По мнению экспертов, замедление Telegram потребовало больших мощностей. Тем временем сам Роскомнадзор опроверг заявление, что ведомство не справляется с блокировками, однако не пояснил, почему ранее заблокированные сервисы иногда становятся доступными для пользователей. По мнению Левовой, это происходит из-за огромного количества запросов от прокси-серверов.
«Пока что Telegram у всех так или иначе работает, даже в условиях сложностей с интернетом, в частности, в Москве. Прокси-серверы — это стандартный протокол, по которому осуществляется шифрование сообщений, который был разработан уже достаточно давно. IP-адреса выделяются динамически, у каждого человека, который пытается получить доступ к Telegram, достаточно большое количество различных серверов, через которые он пытается получить доступ. Telegram с каждого устройства осуществляет перебор серверов, чтобы подобрать тот, который доступен. Это выглядит как игра — один заблокировали, второй открылся. Прокси-серверов, которые обращаются с запросами к интернету, очень много. Если на каждом устройстве их, например, по пять–десять (плюс VPN-сервисы), а у нас 95 млн устройств, то поступает не менее 500 млн запросов. Именно из-за этого, видимо, ограничения периодически перестают действовать, заблокировать все достаточно проблематично», — сказала Левова.
Ранее сообщалось, что более 752 тысяч каналов и групп было заблокировано администрацией мессенджера Telegram за неделю.
