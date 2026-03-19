Ранее заблокированные сервисы периодически работают из-за огромного количества запросов от прокси-серверов. Об этом НСН заявила директор по стратегическим проектам Института исследования интернета Ирина Левова.

Роскомнадзор перестал полностью справляться с блокировками: из-за этого время от времени становятся доступны некоторые заблокированные сервисы. Об этом сообщило издание Forbes. По мнению экспертов, замедление Telegram потребовало больших мощностей. Тем временем сам Роскомнадзор опроверг заявление, что ведомство не справляется с блокировками, однако не пояснил, почему ранее заблокированные сервисы иногда становятся доступными для пользователей. По мнению Левовой, это происходит из-за огромного количества запросов от прокси-серверов.