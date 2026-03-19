В Анапе из опасной зоны исключили восемь галечных пляжей
Восемь галечных пляжей Анапы были исключены из опасной зоны. Как пишет RT, об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его словам, речь идёт о пляжах от села Большой Утриш до Высокого берега. Их открытие к курортному сезону станет возможным при условии дальнейшего соответствия санитарным нормам контрольных проб воды и грунта.
«Безопасность жителей и гостей края остается нашим безусловным приоритетом», - написал он в своём Telegram-канале.
Ранее зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган заявил «Радиоточке НСН», что сейчас в Анапе уже нет той глобальной техногенной катастрофы, которая была полгода-год назад.
Горячие новости
- СМИ: Сотрудники RTVI сообщили о массовых увольнениях
- В Анапе из опасной зоны исключили восемь галечных пляжей
- Идея разрешить отбывать срок в СИЗО вместо колонии поможет москвичам
- Военный эксперт Матвийчук оценил запас беспилотников у ВСУ
- Песков: Последствия конфликта на Ближнем Востоке ощущает весь мир
- Родителей встревожил курс «Моя семья» для младших классов
- Завалили запросами: В России объяснили работу заблокированных РКН сервисов
- Россияне стали чаще покупать цветы
- Финляндию в девятый раз подряд признали самой счастливой страной
- Ловушка для Трампа и «ястребов»: Как конфликт в Иране расколол конгресс США