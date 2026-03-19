В Анапе из опасной зоны исключили восемь галечных пляжей

Восемь галечных пляжей Анапы были исключены из опасной зоны. Как пишет RT, об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Россияне начали отдавать предпочтение Анапе вместо дорогого Сочи

По его словам, речь идёт о пляжах от села Большой Утриш до Высокого берега. Их открытие к курортному сезону станет возможным при условии дальнейшего соответствия санитарным нормам контрольных проб воды и грунта.

«Безопасность жителей и гостей края остается нашим безусловным приоритетом», - написал он в своём Telegram-канале.

Ранее зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган заявил «Радиоточке НСН», что сейчас в Анапе уже нет той глобальной техногенной катастрофы, которая была полгода-год назад.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:РегионыПляжиКраснодарский КрайАнапа

Горячие новости

Все новости

партнеры