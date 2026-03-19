Создание Центров трудовой адаптации позволит осужденным работать и отбывать наказание по месту жительства, а не на другом конце России. Об этом НСН рассказала член СПЧ Ева Меркачева.

Больше осужденных россиян смогут отбывать срок не в колониях, а в СИЗО — такой законопроект разработал Минюст, пишет «Коммерсант». Заключенным придется работать на производстве, для этого в следственных изоляторах появятся специальные Центры трудовой адаптации. Они будут получать зарплату и жить по облегченному режиму. В ведомстве отмечают, что инициатива поможет им погасить задолженности перед потерпевшими, а СИЗО смогут получат дополнительное финансирование. Меркачева раскрыла, как это изменит жизнь осужденных и кого коснется.

«Давайте не путать людей, которые находятся в СИЗО до приговора, и тех, которые там остаются, когда уже приговор вынесен. Но те, для кого приговор вступил в законную силу, могут остаться в СИЗО, например, в отряде хозобслуги, и тогда они могут работать: готовить еду, мыть полы, менять сантехнику, убирать территорию. Они находятся по месту жительства в этом же СИЗО, их не этапируют в какие-то далекие колонии. Поэтому желающих быть в отряде достаточно много. Теперь же большее число уже осужденных смогут остаться не только в отрядах хозобслуги, а в Центрах трудовой адаптации», - пояснила она.

По словам Меркачевой, главным плюсом Центров трудовой адаптации будет то, что москвичей, например, не будут этапировать на другой конец России.