Идея разрешить отбывать срок в СИЗО вместо колонии поможет москвичам
Ева Меркачева напомнила НСН, что все заключенные стараются работать и получают зарплату, а вот возможность делать это в СИЗО упростит прежде всего встречи с родственниками.
Создание Центров трудовой адаптации позволит осужденным работать и отбывать наказание по месту жительства, а не на другом конце России. Об этом НСН рассказала член СПЧ Ева Меркачева.
Больше осужденных россиян смогут отбывать срок не в колониях, а в СИЗО — такой законопроект разработал Минюст, пишет «Коммерсант». Заключенным придется работать на производстве, для этого в следственных изоляторах появятся специальные Центры трудовой адаптации. Они будут получать зарплату и жить по облегченному режиму. В ведомстве отмечают, что инициатива поможет им погасить задолженности перед потерпевшими, а СИЗО смогут получат дополнительное финансирование. Меркачева раскрыла, как это изменит жизнь осужденных и кого коснется.
«Давайте не путать людей, которые находятся в СИЗО до приговора, и тех, которые там остаются, когда уже приговор вынесен. Но те, для кого приговор вступил в законную силу, могут остаться в СИЗО, например, в отряде хозобслуги, и тогда они могут работать: готовить еду, мыть полы, менять сантехнику, убирать территорию. Они находятся по месту жительства в этом же СИЗО, их не этапируют в какие-то далекие колонии. Поэтому желающих быть в отряде достаточно много. Теперь же большее число уже осужденных смогут остаться не только в отрядах хозобслуги, а в Центрах трудовой адаптации», - пояснила она.
По словам Меркачевой, главным плюсом Центров трудовой адаптации будет то, что москвичей, например, не будут этапировать на другой конец России.
«Самое главное, что человек будет отбывать наказание по месту жительства. Берем Москву: у нас много СИЗО, но нет ни одной колонии. Поэтому все москвичи, которые получили сроки, выводятся в другие регионы. Можете себе представить, как тяжело физически и финансово бывает добираться до них родственникам. На все их обращения к правозащитникам и даже в систему ФСИН с просьбой перевести родственника ближе к дому, как предусматривает закон, ответ один: на территории Москвы нет колоний. Теперь же эта проблема решится», - уточнила она.
Однако нововведение не коснется тех, кто должен отбывать наказание в колонии строгого режима. Также Меркачева напомнила, что работают все заключенные без исключения, где бы они не отбывали срок.
«Все осужденные, где бы они ни отбывали, работают. КПД такого труда на самом деле незначительное, но я могу сказать, что люди сами хотят работать. И это такое серьезное испытание, когда нет работы. Если есть цеха, не только швейные, то мужчинам там всегда интересна деревообработка, металлообработка. Им какая-то денежка поступает на лицевой счет, и потом они возмещают иски, оплачивают коммунальные услуги, погашают штрафы и даже с них взыскивают деньги за одежду. Факт работы и погашения штрафов является основанием для УДО. От того, что они будут теперь будут работать в СИЗО, а не в колониях, хуже не будет. Однако если человек изначально получил срок за убийство в колонии строгого режима, его в отряде хозобслуги не оставят, как и в Центре адаптации. Так что это новшество коснется только тех, кто получил колонию общего режима», - подытожила собеседница НСН.
Ранее президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил НСН, что низкие зарплаты, неправильное распределение персонала и закрытость от общества мешают ФСИН привлечь новых сотрудников.
- Россиянам раскрыли содержимое первого автомобиля Volga
- Москалькова заявила о подготовке новых обменов между РФ и Украиной
- «На коленях не приползут»: Почему невозможно мирное воссоединение Тайваня и Китая
- Глава Пентагона заявил, что США не должны отдавать свои боеприпасы Украине
- Белый костюм: Кинолог напомнил, как защитить питомца от клещей
- СМИ: Сотрудники RTVI сообщили о массовых увольнениях
- В Анапе из опасной зоны исключили восемь галечных пляжей
- Военный эксперт Матвийчук оценил запас беспилотников у ВСУ
- Песков: Последствия конфликта на Ближнем Востоке ощущает весь мир