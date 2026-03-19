Россияне стали чаще покупать цветы
В России праздники и значимые события всегда сопровождаются большим количеством цветов. Об этом «Ленте.ру» заявил член совета директоров ассоциации «Теплицы России» Александр Литвиненко.
По данным экспертов, в 2025 году россияне купили цветов на 450 миллиардов рублей, что на 12% больше, чем годом ранее. По мнению Литвиненко это связано в том числе с тем, что в последнее время у людей стало много «поводов для переживаний».
«Мне кажется, что мы, покупая цветы, пытаемся компенсировать некоторый дефицит комфорта, уюта и положительных эмоций», - указал он.
Литвиненко добавил, что цветы созданы для радости, а сейчас желание создать хорошее настроение у людей «точно не на последнем месте».
Ранее эндокринолог Григорий Долгушин заявил, что справиться с весенней хандрой и улучшить настроение поможет изменение рациона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
