Россияне стали чаще покупать цветы

В России праздники и значимые события всегда сопровождаются большим количеством цветов. Об этом «Ленте.ру» заявил член совета директоров ассоциации «Теплицы России» Александр Литвиненко.

Не только Китай: Доля российских цветов на рынке выросла до 40%

По данным экспертов, в 2025 году россияне купили цветов на 450 миллиардов рублей, что на 12% больше, чем годом ранее. По мнению Литвиненко это связано в том числе с тем, что в последнее время у людей стало много «поводов для переживаний».

«Мне кажется, что мы, покупая цветы, пытаемся компенсировать некоторый дефицит комфорта, уюта и положительных эмоций», - указал он.

Литвиненко добавил, что цветы созданы для радости, а сейчас желание создать хорошее настроение у людей «точно не на последнем месте».

Ранее эндокринолог Григорий Долгушин заявил, что справиться с весенней хандрой и улучшить настроение поможет изменение рациона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
