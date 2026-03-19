Песков: Последствия конфликта на Ближнем Востоке ощущает весь мир

Российский лидер Владимир Путин предупреждал, что развитие силового сценария вокруг Ирана приведёт к дестабилизации Ближнего Востока и мирового энергорынка. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: Подорожание нефти обеспечивает увеличение доходов бюджета

По его словам, в настоящее время все наблюдают «эту чрезвычайную дестабилизацию и разрастание географии боевых действий».

«Это те последствия, которые мир ощущает, в том числе и Россия», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что стабилизировать энергетические рынки может взаимодействие РФ и США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
