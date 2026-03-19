Финляндию в девятый раз подряд признали самой счастливой страной
Самой счастливой страной в мире в девятый раз подряд стала Финляндия. Об этом заявили в Центре исследований благополучия Оксфордского университета.
Согласно «Всемирному докладу о счастье 2026», второе место в рейтинге заняла Исландия. Третьей стала Дания. В ТОП-10 также вошли Коста-Рика, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Израиль, Люксембург и Швейцария. США заняли в списке 23-е место, Россия - 79-е.
При составлении доклада эксперты учитывают шесть критериев. Это социальная поддержка, доход, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции. Самой несчастливой страной признан Афганистан.
Ранее Россия заняла второе место по стоимости безлимитного интернета среди стран «Большой двадцатки», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
