Финляндию в девятый раз подряд признали самой счастливой страной

Согласно «Всемирному докладу о счастье 2026», второе место в рейтинге заняла Исландия. Третьей стала Дания. В ТОП-10 также вошли Коста-Рика, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Израиль, Люксембург и Швейцария. США заняли в списке 23-е место, Россия - 79-е.



При составлении доклада эксперты учитывают шесть критериев. Это социальная поддержка, доход, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции. Самой несчастливой страной признан Афганистан.

