Финляндию в девятый раз подряд признали самой счастливой страной

Самой счастливой страной в мире в девятый раз подряд стала Финляндия. Об этом заявили в Центре исследований благополучия Оксфордского университета.

Согласно «Всемирному докладу о счастье 2026», второе место в рейтинге заняла Исландия. Третьей стала Дания. В ТОП-10 также вошли Коста-Рика, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Израиль, Люксембург и Швейцария. США заняли в списке 23-е место, Россия - 79-е.

При составлении доклада эксперты учитывают шесть критериев. Это социальная поддержка, доход, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции. Самой несчастливой страной признан Афганистан.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: IMAGO/Martin Wagner/ТАСС
ТЕГИ:Рейтинг СтранСчастьеРоссияФинляндия

Горячие новости

Все новости

партнеры