Политолог Копатько назвал имитационными возможные выборы на Украине
Предпосылок к значимым политическим переменам, как под давлением Запада, так и из-за влияния внутренних сил, на Украине в настоящий момент нет. Об этом «Ленте.ру» заявил социолог и политолог Евгений Копатько.
По его мнению, для реальной конкуренции между украинскими партиями и прочими политобъединениями необходима выгодная для этого среда. В противном случае, какая-либо борьба в ходе президентских и парламентских выборов будет отсутствовать, что связано с тем, что власть сосредоточена в руках лидера страны Владимира Зеленского
«Если взять и просто провести выборы на Украине здесь и сейчас, то они будут носить имитационный характер. А сейчас предпосылок росто нет», - указал эксперт.
Копатько добавил, что возможность политических перестановок на Украине будут напрямую зависеть от желания Запада поддерживать Зеленского и Киев в противостоянии с Москвой.
Ранее политолог Василий Вакаров заявил, что реальные шансы претендовать на пост президента Украины имеют экс-главком ВСУ Валерий Залужный, а также боксёр Александр Усик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Завалили запросами: В России объяснили работу заблокированных РКН сервисов
- Россияне стали чаще покупать цветы
- Финляндию в девятый раз подряд признали самой счастливой страной
- Ловушка для Трампа и «ястребов»: Как конфликт в Иране расколол конгресс США
- Политолог Копатько назвал имитационными возможные выборы на Украине
- Подсудное дело: Как ЕС хочет «нагадить» Орбану
- Роскомнадзор опроверг сообщения, что не справляется с объемами блокировок
- Палка о двух концах: Как ситуация с Ираном скажется на дальнейшем курсе рубля
- Внебиржевой курс доллара превысил 86 рублей впервые с апреля 2025 года
- В России указали на невозможность маркировать весь ИИ-контент