Политолог Копатько назвал имитационными возможные выборы на Украине

По его мнению, для реальной конкуренции между украинскими партиями и прочими политобъединениями необходима выгодная для этого среда. В противном случае, какая-либо борьба в ходе президентских и парламентских выборов будет отсутствовать, что связано с тем, что власть сосредоточена в руках лидера страны Владимира Зеленского

«Если взять и просто провести выборы на Украине здесь и сейчас, то они будут носить имитационный характер. А сейчас предпосылок росто нет», - указал эксперт.

Копатько добавил, что возможность политических перестановок на Украине будут напрямую зависеть от желания Запада поддерживать Зеленского и Киев в противостоянии с Москвой.

Ранее политолог Василий Вакаров заявил, что реальные шансы претендовать на пост президента Украины имеют экс-главком ВСУ Валерий Залужный, а также боксёр Александр Усик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

