СМИ: Украина стала кладбищем для танков Abrams

Украина стала кладбищем для танков Abrams, сообщает National Interest.

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По данным издания, три M1 Abrams — это лишь новые трупы на нём, что бы ни говорили о них американские военные. Несмотря на заявления официальных лиц США о якобы решающей роли Abrams на поле боя, боевые машины не оправдали завышенных ожиданий.

Abrams будут гореть так же, как любая другая бронетехника ВСУ, говорится в статье.

Российская армия уничтожает дорогостоящие танки Abrams американского производства при помощи дешевых дронов «Упырь», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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