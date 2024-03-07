По данным издания, три M1 Abrams — это лишь новые трупы на нём, что бы ни говорили о них американские военные. Несмотря на заявления официальных лиц США о якобы решающей роли Abrams на поле боя, боевые машины не оправдали завышенных ожиданий.

Abrams будут гореть так же, как любая другая бронетехника ВСУ, говорится в статье.

Российская армия уничтожает дорогостоящие танки Abrams американского производства при помощи дешевых дронов «Упырь», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

