СМИ: Украина создала пятую танковую бригаду, не способную наступать
Вооруженные силы Украины создали пятую танковую бригаду, которая не способна на масштабную атаку, сообщает Forbes.
Она существовала еще с 2016 года преимущественно на бумаге. Теперь она сформирована как необходимо, но ждать от бригады осуществления серьезных атак не стоит, пишет издание.
Наступлению мешает переход противостояния с Россией в позиционную фазу, а также российские дроны и слабая броня танков Leopard-1, которыми, предположительно, и укомплектована бригада.
Ранее ВСУ потеряли Leopard 1A5 через пару недель его применения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru