СМИ: Украина создала пятую танковую бригаду, не способную наступать

Она существовала еще с 2016 года преимущественно на бумаге. Теперь она сформирована как необходимо, но ждать от бригады осуществления серьезных атак не стоит, пишет издание.

Наступлению мешает переход противостояния с Россией в позиционную фазу, а также российские дроны и слабая броня танков Leopard-1, которыми, предположительно, и укомплектована бригада.

Ранее ВСУ потеряли Leopard 1A5 через пару недель его применения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

