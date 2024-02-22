СМИ: Украина рухнет в 2024 году без помощи США
Если американские власти перестанут оказывать Украине военную помощь, то она потерпит поражение уже в 2024 году, сообщает The Washington Post со ссылкой на завкафедрой обороны и стратегии им. Филипа Х. Найта в Институте Брукингса Майкла О'Хэнлона.
Он считает, что конфликт перешел в сложное состояние – не в последнюю очередь из-за нерешительной поддержки со стороны США. Если Конгресс прекратит помогать, то Украина может рухнуть в конце этого года.
Кроме того, бегство Вооруженных сил Украины из Авдеевки показало, что ждет Киев, если Вашингтон прекратит присылать военную помощь.
О'Хэнлон указал, что экономика России восстанавливается быстрее, чем на Украине, несмотря на поддержку Киеву и антироссийские санкции со стороны Запада.
Ранее в США заявили, что Украине придется отдать большие территории ради мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru