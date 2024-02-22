Он считает, что конфликт перешел в сложное состояние – не в последнюю очередь из-за нерешительной поддержки со стороны США. Если Конгресс прекратит помогать, то Украина может рухнуть в конце этого года.

Кроме того, бегство Вооруженных сил Украины из Авдеевки показало, что ждет Киев, если Вашингтон прекратит присылать военную помощь.

О'Хэнлон указал, что экономика России восстанавливается быстрее, чем на Украине, несмотря на поддержку Киеву и антироссийские санкции со стороны Запада.

Ранее в США заявили, что Украине придется отдать большие территории ради мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

