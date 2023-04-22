СМИ: Украина рискует потерять контроль над небом из-за нехватки ПВО

Киев рискует потерять контроль над своим воздушным пространством из-за отсутствия достаточного количества зенитных ракет для систем ПВО, пишет британская газета The Times.

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По данным газеты, бойцы ВСУ все чаще начали сталкиваться с нехваткой военной мощи для остановки российского наступления. Уточняется, что Украина может потерять воздушное пространство из-за нехватки оружия уже в мае текущего года.

Издание приводит слова украинского военнослужащего, который говорит о том, что российские войска стали смелее после того, как узнали о дефиците боеприпасов у ВСУ.

Накануне глава Министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что Киев больше всего нуждается в системах ПВО наземного базирования, напоминает Газета.ru.

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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