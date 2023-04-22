СМИ: Украина рискует потерять контроль над небом из-за нехватки ПВО

По данным газеты, бойцы ВСУ все чаще начали сталкиваться с нехваткой военной мощи для остановки российского наступления. Уточняется, что Украина может потерять воздушное пространство из-за нехватки оружия уже в мае текущего года.



Издание приводит слова украинского военнослужащего, который говорит о том, что российские войска стали смелее после того, как узнали о дефиците боеприпасов у ВСУ.



Накануне глава Министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что Киев больше всего нуждается в системах ПВО наземного базирования, напоминает Газета.ru.

