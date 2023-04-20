Bloomberg: Украина намерена распродавать госсобственность

Украина готовится продать крупные государственные фирмы по заниженным ценам, пишет Bloomberg со ссылкой на главу Фонда государственного имущества Рустема Умерова.

Отмечается, что власти еще не пришли к единому мнению, но в таком случае страна может получить более 400 миллионов долларов. Так, в перечень могут попасть производящий аммиак Одесский промышленный завод, Объединенный горно-обогатительный комбинат и Запорожский титано-магниевый комбинат.

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Ранее автор портала Niezależny Dziennik Polityczny Марек Галась ранее сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Варшаву пообещал отдать Польше часть территории страны в обмен на помощь при контрнаступлении.

На этом фоне член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что после визита Зеленского в Варшаву в Польше четко стала прослеживаться ее заветная мечта, а именно подчинение Украины в виде конфедерации и превращение в «сверхдержаву Восточной Европы», передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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