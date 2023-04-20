Ранее автор портала Niezależny Dziennik Polityczny Марек Галась ранее сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Варшаву пообещал отдать Польше часть территории страны в обмен на помощь при контрнаступлении.

На этом фоне член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что после визита Зеленского в Варшаву в Польше четко стала прослеживаться ее заветная мечта, а именно подчинение Украины в виде конфедерации и превращение в «сверхдержаву Восточной Европы», передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».

