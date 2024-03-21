СМИ: Украина разрабатывает системы ПВО и ракеты, аналогичные американской HIMARS
Украина разрабатывает системы противоракетной обороны и высокоточные ракеты, аналогичные системе HIMARS американского производства, сообщает Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников.
По данным издания, страна еще далека от собственного производства высокотехнологичных систем, которые ей требуются. Чтобы освоить такое производство должны пройти десятилетия.
Ранее сенатор из США Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что на Украину давно следовало поставить дальнобойные ракеты ATACMS, в частности, для нанесения ударов по Крымскому мосту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru