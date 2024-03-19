Сенатор Грэм: Украинцы должны идти в армию вне зависимости от возраста

Сенатор из США Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что украинцы должны идти в армию вне зависимости от возраста, а также вне зависимости от помощи со стороны американских властей, сообщает Washington Post.

Сальдо: силы ПВО сбили выпущенную в сторону Крымского моста ракету ATACMS

Он призвал украинских парламентариев скорее принять законопроект об ужесточении мобилизации.

Законодатель также считает, что на Украину давно следовало поставить дальнобойные ракеты ATACMS, в частности, для нанесения ударов по Крымскому мосту.

Ранее стало известно, что Министерство обороны США готово направить Киеву тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры