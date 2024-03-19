Сенатор Грэм: Украинцы должны идти в армию вне зависимости от возраста
Сенатор из США Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что украинцы должны идти в армию вне зависимости от возраста, а также вне зависимости от помощи со стороны американских властей, сообщает Washington Post.
Он призвал украинских парламентариев скорее принять законопроект об ужесточении мобилизации.
Законодатель также считает, что на Украину давно следовало поставить дальнобойные ракеты ATACMS, в частности, для нанесения ударов по Крымскому мосту.
Ранее стало известно, что Министерство обороны США готово направить Киеву тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru