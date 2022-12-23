СМИ: Украина разрабатывает «плана мира» с Россией

Окружение украинского лидера Владимира Зеленского разрабатывает план мирного урегулирования конфликта с Россией, сообщает The Wall Street Journal.

США: Россия не готова к переговорам с Украиной

Инициатива состоит из десяти пунктов. Команда главы государства намерена представить свои инициативы в феврале 2023 года. В настоящее время даже приблизительно неясно, какие именно предложения будут озвучены.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что скорейшее завершение спецоперации на Украине является предпочтительным. По его словам, интенсификация боевых действий ведет к дополнительным потерям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры