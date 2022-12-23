СМИ: Украина разрабатывает «плана мира» с Россией
Окружение украинского лидера Владимира Зеленского разрабатывает план мирного урегулирования конфликта с Россией, сообщает The Wall Street Journal.
Инициатива состоит из десяти пунктов. Команда главы государства намерена представить свои инициативы в феврале 2023 года. В настоящее время даже приблизительно неясно, какие именно предложения будут озвучены.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что скорейшее завершение спецоперации на Украине является предпочтительным. По его словам, интенсификация боевых действий ведет к дополнительным потерям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 451 / сут.
Умерли
393 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+9 243 / сут.
- СМИ: Украина разрабатывает «плана мира» с Россией
- США: Россия не готова к переговорам с Украиной
- Госдеп США одобрил план Зеленского по достижению мира на Украине
- Раненного Рогозина перевезут в Москву
- Два ребенка погибли при пожаре в Свердловской области
- В США Сенат проголосовал за изъятие активов российских предпринимателей в пользу Украины
- Блинкен: поставки оружия Украине увеличивают шансы на переговоры с Россией
- Путин сравнил спецоперацию на Украине с курочкой
- Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной
- Глава Росмолодежи заявила, что 77% молодых людей являются патриотами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru