СМИ: Украина разрабатывает «плана мира» с Россией

Инициатива состоит из десяти пунктов. Команда главы государства намерена представить свои инициативы в феврале 2023 года. В настоящее время даже приблизительно неясно, какие именно предложения будут озвучены.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что скорейшее завершение спецоперации на Украине является предпочтительным. По его словам, интенсификация боевых действий ведет к дополнительным потерям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

