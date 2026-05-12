СМИ: Украина предложила прекратить удары по аэропортам
Киев предложил России взаимное прекращение ударов по аэропортам, сообщает Politico.
По данным агентства, с предложением выступил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его мнению, соглашение может быть интересно Москве, поскольку российские аэропорты, включая «Шереметьево» в Москве и «Пулково» в Санкт-Петербурге, «становятся все более уязвимыми к украинским атакам».
Дипломат выдвинул идею о посредничестве Европы в переговорах с Россией. По его словам, европейские лидеры могли бы способствовать достижению соглашения о взаимном прекращении атак на аэропорты.
Ранее экс-специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.в беседе с НСН раскрыл последствия удара по авиадиспетчерскому центру в Ростове.
