Новак: Рост цен в России продолжает замедляться
Инфляция в России по итогам 2026 года приблизится к показателю в 5,2%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на вице-премьера Александра Новака.
По его словам, начиная с 2027 года инфляция будет вблизи целевого уровня в 4%. Новак указал, что рост цен существенно замедлился и продолжает замедляться, а кабмин вносит вклад в задачу поддержания ценовой стабильности посредством усилий по поддержанию конкуренции и недопущению злоупотребления доминирующим положением отдельных продавцов. Вице-премьер указал на гибкую таможенно-тарифную политику, которая позволяет балансировать спрос за счет импорта при недостатке внутреннего производства.
Новак отметил, что низкая инфляция является благом для экономики, так как означает предсказуемость условий ведения бизнеса и стабильность для потребителей. «Главный критерий баланса - качество жизни наших людей», - почеркнул вице-премьер.
Для снижения уровня бедности в России до 5% к 2036 году следует изменить систему оплаты труда и повысить уровень заработной платы, заявил НСН экс-министр труда, экономист Сергей Калашников.
