СМИ: Меркель не ответила на вопрос о себе как посреднике между Россией и ЕС
Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель не ответила, сможет ли стать переговорщиком между Россией и Евросоюзом, сообщает Spiegel.
По данным издания, которое ссылается на офис политика, остался без ответа вопрос о том, могла бы Меркель представить себя в роли посредника. Кроме того, ни одна из сторон не обращалась к ней по этому поводу.
При этом источник в правительстве ФРГ заявил, что власти готовы обсуждать только «действительно серьезные предложения», которые устроили бы всех участников переговоров.
Ранее стало известно, что переговорщиками с Россией может выступить дуэт Шредер-Штайнмайер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
