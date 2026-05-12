Власти РФ рассказали о высоких темпах роста реальных денежных доходов россиян
Реальные денежные доходы россиян выросли за последние три года на 26,1%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на вице-премьера Александра Новака.
По его словам, это самые высокие темпы роста за последние 20 лет. Рост стал возможен за счет всех компонент – оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности.
«Рост реальных заработных плат за 3 года составил 23,9%, в том числе 4,4% в 2025 году», - заявил Новак. Он указал, в 2026 году прогнозируется рост реальных денежных доходов населения на 1,6%. А в 2027-2029 году темпы роста доходов граждан увеличатся по мере ускорения экономической динамики. Отмечается, что безработица в России остается на исторически низком уровне в 2,2%, а бедность снизилась до минимальных исторических значений - 6,7% по результатам прошлого года.
Для снижения уровня бедности в России до 5% к 2036 году следует изменить систему оплаты труда и повысить уровень заработной платы, заявил НСН экс-министр труда, экономист Сергей Калашников.
