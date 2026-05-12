Правительство РФ назвало главной задачей рост производительности труда
В России рост производительности труда является приоритетной задачей в условиях ограниченных трудовых ресурсов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на вице-премьера Александра Новака.
По его словам, «рост производительности труда означает, что при тех же усилиях человек может производить больше и, в конечном итоге, больше получать». Новак указал, что производительность труда зависит не только и не столько от количества станков, а во многом – от организации производственных процессов - комплекс технологических изменений, таких как роботизация и использование искусственного интеллекта, оптимизация процессов, исключение избыточной отчетности, снятие административных барьеров.
По словам вице-премьера, рост цен в России продолжает замедляться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
