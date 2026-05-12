Лукашенко: Последние конфликты говорят, что без наземной операции никуда
Недавние военные конфликты показывают, что «без наземной операции никуда», сообщает «БелТА» со ссылкой на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко.
По его словам, страна должна быть к ней готова. В случае военного конфликта нельзя будет вести его без «фундаментального оружия», которым должен владеть белорусский солдат. Глава государства указал, что для подготовки к войне нужно учитывать особенности территории Белоруссии и «приобретать и создавать» то оружие, которое нужно стране.
«Допустим, вооруженное столкновение Ирана, Израиля и Соединенных Штатов Америки что показало? Бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда», — отметил Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
