СМИ: Украина предложила переименовать часть Донбасса в «Доннилэнд» ради расположения Трампа

Во время мирных переговоров в последние месяцы с чиновниками США власти Украины предложили назвать часть Донбасса «Доннилэндом», сообщает The New York Times.

Песков: Разногласия с Украиной - это считаные километры

По данным издания, для территории придумали флаг и гимн. Поначалу один из украинских переговорщиков в шутку упомянул такое название, в котором совмещены «Донбасс» и «Дональд». Однако оно вошло в оборот на переговорах, хотя не попало ни в один документ.

Газета указывает, что это был один из способов, с помощью которого Киев пытался склонить президента США Дональда Трампа на свою сторону и заручиться его поддержкой.

Ранее стало известно, что возобновление переговоров по Украине зависит от позиции Киева, и предсказать сроки их начала сейчас невозможно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ДонбассУкраинаСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры