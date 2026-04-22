СМИ: Украина предложила переименовать часть Донбасса в «Доннилэнд» ради расположения Трампа
Во время мирных переговоров в последние месяцы с чиновниками США власти Украины предложили назвать часть Донбасса «Доннилэндом», сообщает The New York Times.
По данным издания, для территории придумали флаг и гимн. Поначалу один из украинских переговорщиков в шутку упомянул такое название, в котором совмещены «Донбасс» и «Дональд». Однако оно вошло в оборот на переговорах, хотя не попало ни в один документ.
Газета указывает, что это был один из способов, с помощью которого Киев пытался склонить президента США Дональда Трампа на свою сторону и заручиться его поддержкой.
Ранее стало известно, что возобновление переговоров по Украине зависит от позиции Киева, и предсказать сроки их начала сейчас невозможно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
