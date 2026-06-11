Посольство РФ назвало кощунством осквернение мемориала «Мать Армения» в Гюмри

Посольство России в Армении отреагировало на осквернение посвященного героям Великой Отечественной войны мемориала «Мать Армения» в Гюмри. Об этом говорится в заявлении диппредставительства.

Ранее неизвестные сорвали позолоченные буквы с названий городов-героев на территории мемориального комплекса.

Посольство назвало произошедшее кощунственной акцией, которую не следует рассматривать как обычное хулиганство.

«Речь идет об умышленной атаке на нашу общую историческую память и о попытке надругательства над Великой Победой», — подчеркнули в ведомстве.

Россия рассчитывает на четкую оценку инцидента со стороны властей Армении, пишет RT.

Посольство подчеркнуло, что необходимо принять меры, привлечь виновных к ответственности и пресечь подобные провокации в дальнейшем.

