Песков: Новый виток эскалации между Ираном и США угрожает мировой экономике

Он указал, что новый виток эскалации между США и Ираном «чреват новыми, дополнительными негативными последствиями» как для ситуации в регионе, так и для всей международной экономики.

«Мы призываем все стороны этого конфликта к сдержанности», - заключил представитель Кремля.

Ранее в Центральном командовании Вооружённых сил США (CENTCOM) объявили о нанесении дополнительных ударов по ряду целей в Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

