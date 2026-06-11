Песков: Новый виток эскалации между Ираном и США угрожает мировой экономике
Москва обеспокоена обострением ситуации вокруг Ирана. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он указал, что новый виток эскалации между США и Ираном «чреват новыми, дополнительными негативными последствиями» как для ситуации в регионе, так и для всей международной экономики.
«Мы призываем все стороны этого конфликта к сдержанности», - заключил представитель Кремля.
Ранее в Центральном командовании Вооружённых сил США (CENTCOM) объявили о нанесении дополнительных ударов по ряду целей в Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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