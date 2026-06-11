«Дурь пройдет»: Карпов раскрыл последствия исключения России из FIDE
Анатолий Карпов заявил НСН, что весь спорт стал политизированным, шахматы – не исключение, но скоро «эта дурь» пройдет.
Международная шахматная федерация приостановила членство Федерации шахмат России, что может отразиться на отдельных российских шахматистах, их просто перестанут приглашать на международные турниры, заявил НСН шахматист, международный гроссмейстер и 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.
Международная шахматная федерация (FIDE) временно приостановила членство Федерации шахмат России. Об этом сообщили в пресс-службе организации. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию Украины и предписал ФШР в течение 90 дней прекратить деятельность в Крыму, Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Карпов раскрыл последствия такой меры.
«Очевидно, что российская сторона занимает принципиальную позицию в этом вопросе. К сожалению, такая приостановка может привести к тому, что российских шахматистов перестанут приглашать на международные турниры. Что касается возможной смены гражданства, трудно за них решать и оценивать, но все возможно. Весь спорт стал политизированным, шахматы – не исключение. Я думаю, что эта дурь пройдет через какое-то время. Пока наши спортсмены будут тренироваться в России, на внутренних турнирах», - рассказал он.
Ранее сообщалось, что российский шахматист Сергей Карякин будет выступать на соревнованиях, несмотря на исключение из рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE).
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