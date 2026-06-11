Международная шахматная федерация приостановила членство Федерации шахмат России, что может отразиться на отдельных российских шахматистах, их просто перестанут приглашать на международные турниры, заявил НСН шахматист, международный гроссмейстер и 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

Международная шахматная федерация (FIDE) временно приостановила членство Федерации шахмат России. Об этом сообщили в пресс-службе организации. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию Украины и предписал ФШР в течение 90 дней прекратить деятельность в Крыму, Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Карпов раскрыл последствия такой меры.