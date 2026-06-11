«Мягкий сухой закон достаточно эффективен с точки зрения демографии, потому что снижает уровень смертности. Около пяти сухих законов было в разных государствах, это всегда приводило к резкому скачку рождаемости, снижению смертности и росту благосостояния населения, так как просто денег у людей на руках больше остается. Мягкие формы подразумевают ограничение продажи и изменение культуры потребления. Например, мягкий сухой закон внедрен в Чечне, он успешно функционирует», - рассказал он.

При этом он подчеркнул, что решать социальные и демографические проблемы, связанные с алкоголем, нужно комплексно.

«Важно, что в первую очередь снижается смертность. У нас катастрофический разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин, такого нет нигде в мире. А это на 90% обусловлено употреблением алкоголя. В целом сухой закон также влияет на снижение числа преступлений и снижение количества ДТП, также снижается количество разводов. В этом плане я Рыбальченко поддерживаю. При этом нужны всегда более комплексные меры. Например, можно повысить акцизы на крепкий алкоголь, но снизить на вина. Само население всегда против любых ограничений в продаже алкоголя. Но это везде одинаково: и в Норвегии, и в Чечне», - добавил собеседник НСН.

Сегодня молодежь практически не употребляет алкоголь, считая его признаком неудачливости и неадекватности, однако изредка позволяет себе слабоалкогольные напитки. Об этом в пресс-центре НСН заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

