В России призвали создать «территорию трезвости», как в Чечне
В рамках мягкого сухого закона необходимо повысить акцизы на крепкий алкоголь, но снизить на вина, заявил НСН Сергей Галиев.
Мягкий сухой закон эффективен с точки зрения демографии, потому что снижается уровень смертности, заявил эксперт по демографии Сергей Галиев в беседе с НСН.
Практику создания «территорий трезвости», где не продается спиртное, надо шире применять в России, мотивируя людей выбирать этот статус для своих населенных пунктов. Такое мнение высказал ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в рамках ПМЭФ. Например, в Якутии есть такой проект – «Территория трезвости». Жители, голосуя на сельских сходах, принимают решение о прекращении продажи алкоголя на данной территории. Галиев уверен, что это рабочий механизм.
«Мягкий сухой закон достаточно эффективен с точки зрения демографии, потому что снижает уровень смертности. Около пяти сухих законов было в разных государствах, это всегда приводило к резкому скачку рождаемости, снижению смертности и росту благосостояния населения, так как просто денег у людей на руках больше остается. Мягкие формы подразумевают ограничение продажи и изменение культуры потребления. Например, мягкий сухой закон внедрен в Чечне, он успешно функционирует», - рассказал он.
При этом он подчеркнул, что решать социальные и демографические проблемы, связанные с алкоголем, нужно комплексно.
«Важно, что в первую очередь снижается смертность. У нас катастрофический разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин, такого нет нигде в мире. А это на 90% обусловлено употреблением алкоголя. В целом сухой закон также влияет на снижение числа преступлений и снижение количества ДТП, также снижается количество разводов. В этом плане я Рыбальченко поддерживаю. При этом нужны всегда более комплексные меры. Например, можно повысить акцизы на крепкий алкоголь, но снизить на вина. Само население всегда против любых ограничений в продаже алкоголя. Но это везде одинаково: и в Норвегии, и в Чечне», - добавил собеседник НСН.
Сегодня молодежь практически не употребляет алкоголь, считая его признаком неудачливости и неадекватности, однако изредка позволяет себе слабоалкогольные напитки. Об этом в пресс-центре НСН заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
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