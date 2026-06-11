Песков призвал не строить теории заговора из-за больничного Набиуллиной

Как пишет RT, в ходе брифинга он отметил, что «люди иногда болеют и в этом нет ничего особенного».

«Мы желаем ей скорейшего выздоровления и надеемся, что всё абсолютно хорошо», - сказа представитель Кремля, добавив, что не считает правильным форматом обсуждение здоровья кого-либо.

Ранее в Центробанке сообщили, что глава регулятора Эльвира Набиуллина пропустила Петербургский международный экономический форум из-за больничного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

