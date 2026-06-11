Песков призвал не строить теории заговора из-за больничного Набиуллиной
Строить теории заговора из-за больничного главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной не следует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как пишет RT, в ходе брифинга он отметил, что «люди иногда болеют и в этом нет ничего особенного».
«Мы желаем ей скорейшего выздоровления и надеемся, что всё абсолютно хорошо», - сказа представитель Кремля, добавив, что не считает правильным форматом обсуждение здоровья кого-либо.
Ранее в Центробанке сообщили, что глава регулятора Эльвира Набиуллина пропустила Петербургский международный экономический форум из-за больничного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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