Песков: Разногласия с Украиной - это считаные километры
Территориальные разногласия между Россией и Украиной сегодня измеряются буквально считаными километрами. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
По словам Пескова, российским войскам осталось освободить около 17–18% территории Донецкой Народной Республики.
Песков подчеркнул, что Россия готова к устойчивому миру уже сегодня, если Владимир Зеленский примет решение о выводе украинских войск из Донбасса. При этом он добавил, что специальная военная операция продолжится после пасхального перемирия до тех пор, пока украинские власти не наберутся смелости для заключения соглашения.
Пресс-секретарь Кремля также отметил, что российские войска успешно продвигаются в зоне спецоперации.
Ранее Песков уточнял, что пауза в мирном процессе связана не с ожиданием вывода ВСУ из Донбасса, а с ситуацией на Ближнем Востоке, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Нужно больше знаний»: Артемьев объяснил, как изменились требования к космонавтам
- Песков посоветовали Британии привыкать к скачкам цен на электроэнергию
- Галибаф: США не смогли завоевать доверие иранской стороны на переговорах
- Швеция задержала в Балтийском море шедшее из России судно
- Песков: Разногласия с Украиной - это считаные километры
- МЧС: В Томской области паводок затопил 25 домов и 222 участка
- Театр Вахтангова: Перекупщики вынуждают повышать цены на билеты
- Британский актёр Джон Нолан умер на 88-м году жизни
- Губернатор Бали призвал туристов из России бережно относиться к острову
- Конюхов: Владимир Путин - романтик и мечтатель