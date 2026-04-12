Песков: Разногласия с Украиной - это считаные километры

По словам Пескова, российским войскам осталось освободить около 17–18% территории Донецкой Народной Республики.

Песков подчеркнул, что Россия готова к устойчивому миру уже сегодня, если Владимир Зеленский примет решение о выводе украинских войск из Донбасса. При этом он добавил, что специальная военная операция продолжится после пасхального перемирия до тех пор, пока украинские власти не наберутся смелости для заключения соглашения.

Пресс-секретарь Кремля также отметил, что российские войска успешно продвигаются в зоне спецоперации.

Ранее Песков уточнял, что пауза в мирном процессе связана не с ожиданием вывода ВСУ из Донбасса, а с ситуацией на Ближнем Востоке, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».