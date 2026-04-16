Сроки переговоров по Украине назвали неопределенными

Возобновление переговоров по Украине зависит от позиции Киева, и предсказать сроки их начала сейчас невозможно. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, российская сторона уже обозначила свои условия, которые известны Украине, однако Киев, как считает сенатор, не проявляет готовности к диалогу и продолжает ориентироваться на продолжение боевых действий при поддержке европейских стран.