Сроки переговоров по Украине назвали неопределенными
Возобновление переговоров по Украине зависит от позиции Киева, и предсказать сроки их начала сейчас невозможно. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, российская сторона уже обозначила свои условия, которые известны Украине, однако Киев, как считает сенатор, не проявляет готовности к диалогу и продолжает ориентироваться на продолжение боевых действий при поддержке европейских стран.
Джабаров также допустил, что в ближайшие месяцы российское наступление продолжится, что может ускорить возвращение к переговорам. При этом он отметил, что условия для украинской стороны в таком случае могут стать менее выгодными.
Комментируя заявления Владимира Зеленского о паузе в переговорах из-за ситуации на Ближнем Востоке, сенатор подчеркнул, что подобные объяснения не связаны с процессом диалога с Россией. По его мнению, сроки возможного возобновления переговоров остаются неопределенными, передает «Радиоточка НСН».
