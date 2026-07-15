СМИ: Украина потеряла треть мощностей по экспорту зерна через Черное море
Украина утратила примерно треть мощностей по экспорту зерна через ключевые черноморские порты из-за участившихся ракетных и беспилотных ударов со стороны России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Украинского аграрного совета.
Из-за повреждения портовой инфраструктуры и логистических цепочек объемы отгрузок заметно сократились. В настоящее время страна способна отправлять морем около 4 млн тонн зерна ежемесячно, тогда как ранее этот показатель достигал 6 млн тонн.
Сельскохозяйственная продукция остается главным источником валютной выручки для Киева, при этом более 90% таких поставок проходит через три порта Одесской области. По информации Украинских железных дорог, за неделю со 2 по 8 июля число зерновых вагонов, следующих в эти порты, уменьшилось на 11%, а общий объем экспорта упал на 17%, сообщают «Ведомости».
Эксперты указывают на рост стоимости фрахта из-за нежелания судовладельцев заходить в украинские порты. Портовые терминалы лишились трети складских мощностей, что создает серьезные ограничения для накопления и последующей отгрузки аграрной продукции.
В последние дни ВС РФ наносят регулярные удары по находящимся в Одесской области украинским портам и судам, которые используются в интересах ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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