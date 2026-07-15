Сельскохозяйственная продукция остается главным источником валютной выручки для Киева, при этом более 90% таких поставок проходит через три порта Одесской области. По информации Украинских железных дорог, за неделю со 2 по 8 июля число зерновых вагонов, следующих в эти порты, уменьшилось на 11%, а общий объем экспорта упал на 17%, сообщают «Ведомости».

Эксперты указывают на рост стоимости фрахта из-за нежелания судовладельцев заходить в украинские порты. Портовые терминалы лишились трети складских мощностей, что создает серьезные ограничения для накопления и последующей отгрузки аграрной продукции.

В последние дни ВС РФ наносят регулярные удары по находящимся в Одесской области украинским портам и судам, которые используются в интересах ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

