Росстат сообщил, как на АЗС за неделю изменилась цена на бензин

Росстат зафиксировал повышение средних потребительских цен на автомобильное топливо в период с 7 по 13 июля 2026 года. Стоимость бензина увеличилась на 1 рубль 83 копейки и достигла отметки 75 рублей 84 копейки за литр. Дизельное топливо подорожало на 3 рубля 45 копеек, установившись на уровне 91 рубля 21 копейка.

По данным статистического ведомства, бензин марки АИ-92 стал дороже на 1 рубль 85 копеек, составив 72 рубля 6 копеек за литр. Аналогичный рост на 1 рубль 85 копеек продемонстрировал и бензин АИ-95, цена которого теперь равняется 78 рублям 4 копейкам. Стоимость марки АИ-98 увеличилась на 1 рубль 26 копеек и достигла 99 рублей 30 копеек.