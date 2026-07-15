Росстат сообщил, как на АЗС за неделю изменилась цена на бензин
Росстат зафиксировал повышение средних потребительских цен на автомобильное топливо в период с 7 по 13 июля 2026 года. Стоимость бензина увеличилась на 1 рубль 83 копейки и достигла отметки 75 рублей 84 копейки за литр. Дизельное топливо подорожало на 3 рубля 45 копеек, установившись на уровне 91 рубля 21 копейка.
По данным статистического ведомства, бензин марки АИ-92 стал дороже на 1 рубль 85 копеек, составив 72 рубля 6 копеек за литр. Аналогичный рост на 1 рубль 85 копеек продемонстрировал и бензин АИ-95, цена которого теперь равняется 78 рублям 4 копейкам. Стоимость марки АИ-98 увеличилась на 1 рубль 26 копеек и достигла 99 рублей 30 копеек.
Увеличение стоимости горючего за отчетный период наблюдалось в 78 субъектах Российской Федерации. В столице тарифы выросли на 1,3 процента, а в Санкт-Петербурге показатель составил 0,3 процента.
На заправочных станциях Москвы минимальная цена на АИ-92 начинается с 63 рублей 19 копеек, а максимальная доходит до 122 рублей. За топливо марки АИ-95 автомобилистам предлагается платить от 69 рублей 39 копеек до 148 рублей.
Между тем очереди на автозаправочных станциях сократились в 13 регионах России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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