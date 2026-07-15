Оставят дома? Как обязательный телефон с геолокацией сдержит мигрантов
Михаил Матвеев заявил НСН, что новая мера контроля мигрантов облегчит работу сотрудников МВД в условиях дефицита.
Обязанность покупать телефон по приезде в Россию и отслеживание геолокации не остановит мигранта от хитростей, однако это все равно ужесточит контроль за ними. Об этом НСН рассказал депутат Госдумы Михаил Матвеев.
Мигрант, который приезжает в Россию, теперь будет обязан приобрести мобильный телефон, в котором будет его электронный профиль. Об этом рассказал статс-секретарь — замминистра внутренних дел Игорь Зубов. Его слова приводит РБК. Отмечается, что таким образом будет отслеживаться местонахождение каждого мигранта. Матвеев оценил нововведение.
«Конечно, тому, кто настроен на нарушение закона, ничего не помешает оставлять свой телефон дома. Другое дело, что если телефон без каких-либо перемещений лежит долгое время в одном месте, это может вызвать вопросы. Ранее, когда вводилось приложение «Амина», оно было необязательным. Сейчас это будет обязательным. Согласно принятому закону с прошлого года, заработал так называемый реестр контролируемого пребывания мигрантов. В него может попасть любой законопослушный мигрант который, находясь в России, не продлил свой миграционный статус. Наверное, с учетом геолокации, теперь его будет проще вычислить», — рассказал он.
Матвеев уточнил, что сейчас МВД не хватает кадров, чтобы депортировать больше мигрантов, однако с отслеживанием по геолокации это станет проще.
«Глава МВД, недавно говоря о цифрах депортированных мигрантов, сказал, что их могли бы депортировать в 10 раз больше, если бы у МВД были для этого сотрудники. Цифровой контроль в условиях нехватки сотрудников упрощает установление личности. Вопрос в том, какая ответственность будет у мигранта», — отметил он.
Собеседник НСН напомнил, что контроль за мигрантами действительно ужесточается, однако Россия лишь движется к стандартам других стран в этом вопросе.
«Госдума недавно приняла закон, по которому теперь нахождение в стране даже с легальной целью трудовой деятельности возможно только в том случае, если мигрант официально получает зарплату не меньше прожиточного минимума на себя и всех членов семьи. Понятно, что это приведет к определенному оттоку людей. Но если сравнивать с тем, как работает цифровой контроль за иностранными гражданами в других странах, где все давно оцифровано, ты мы и так отстаем», - подытожил он.
Ранее президент России Владимир Путин утвердил закон о существенном повышении государственных пошлин в сфере миграции, а также о введении ряда новых сборов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Вучич отказался подписать итоговую декларацию после саммита в Киеве
- Оставят дома? Как обязательный телефон с геолокацией сдержит мигрантов
- Росстат сообщил, как на АЗС за неделю изменилась цена на бензин
- Еврокомиссия выделила Украине еще €1 млрд на покупку БПЛА
- В МВД пообещали отменить штрафы за неправильную парковку в очередях на АЗС
- Переезжающих в РФ мигрантов обяжут приобретать телефон
- Новак заявил, что дизельного топлива хватит на сезон сельхозработ
- «Не меньше миллиона?»: Во сколько обойдется самая дешевая свадьба в Москве
- Российским гандболистам разрешили соревноваться с флагом и гимном
- Дожимают Трампа: Новые удары по Ирану объяснили слабостью США