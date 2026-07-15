Обязанность покупать телефон по приезде в Россию и отслеживание геолокации не остановит мигранта от хитростей, однако это все равно ужесточит контроль за ними. Об этом НСН рассказал депутат Госдумы Михаил Матвеев.

Мигрант, который приезжает в Россию, теперь будет обязан приобрести мобильный телефон, в котором будет его электронный профиль. Об этом рассказал статс-секретарь — замминистра внутренних дел Игорь Зубов. Его слова приводит РБК. Отмечается, что таким образом будет отслеживаться местонахождение каждого мигранта. Матвеев оценил нововведение.

«Конечно, тому, кто настроен на нарушение закона, ничего не помешает оставлять свой телефон дома. Другое дело, что если телефон без каких-либо перемещений лежит долгое время в одном месте, это может вызвать вопросы. Ранее, когда вводилось приложение «Амина», оно было необязательным. Сейчас это будет обязательным. Согласно принятому закону с прошлого года, заработал так называемый реестр контролируемого пребывания мигрантов. В него может попасть любой законопослушный мигрант который, находясь в России, не продлил свой миграционный статус. Наверное, с учетом геолокации, теперь его будет проще вычислить», — рассказал он.

Матвеев уточнил, что сейчас МВД не хватает кадров, чтобы депортировать больше мигрантов, однако с отслеживанием по геолокации это станет проще.