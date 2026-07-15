Эксперт назвала основные причины высоких зарплат врачей в России

Высокие доходы врачей в настоящее время во многом являются компенсацией за переработки и работу на 1,5 или 2 ставки. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Евгения Ермолаева.

По мнению специалиста, главным фактором остается кадровый дефицит, оцениваемый примерно в 100 тысяч человек. В таких условиях работодатели вынуждены конкурировать за ценные кадры, что приводит к росту зарплат.

В частных клиниках доход врача может превышать средние рыночные показатели более чем в два раза благодаря системе KPI, тогда как в государственном секторе действуют программы поддержки вроде «Земский доктор» с выплатами в 2 млн рублей.