Несмотря на этот шаг, сербский лидер заявил о полной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Он также выразил благодарность Киеву за проведение зеркальной политики в двусторонних отношениях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль не передавал никаких посланий украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с прибывшим в Киев президентом Сербии Александаром Вучичем, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

