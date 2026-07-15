Вучич отказался подписать итоговую декларацию после саммита в Киеве

Президент Сербии Александр Вучич оказался единственным участником саммита Украина и страны Юго-Восточной Европы в Киеве, который отказался подписывать итоговую декларацию. Об этом пишет сербское издание Politika, сообщает РБК.

Указанный документ содержит осуждение действий России. Свои подписи под ним поставили лидеры Украины, Албании, Греции, Молдовы и Румынии. Также соглашение поддержали премьер-министры Хорватии и Словении, представители Северной Македонии, Черногории и Болгарии вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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Несмотря на этот шаг, сербский лидер заявил о полной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Он также выразил благодарность Киеву за проведение зеркальной политики в двусторонних отношениях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль не передавал никаких посланий украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с прибывшим в Киев президентом Сербии Александаром Вучичем, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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