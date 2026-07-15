Власти поручили ФАС снизить норматив продажи дизеля на бирже до 10%
Вице-премьер России Александр Новак провел заседание по ситуации на топливном рынке, по итогам которого Федеральной антимонопольной службе (ФАС) дали поручение проработать вопрос снижения нормативов реализации дизельного топлива на бирже. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт правительства.
В сообщении отмечается, что объемы горючего, ранее приобретаемые через трейдеров на биржевых площадках, теперь будут реализовываться вертикально интегрированными нефтяными компаниями напрямую конечным потребителям.
В связи с этим ФАС должна подготовить предложения по уменьшению обязательной квоты продаж дизеля на торгах с текущих 16% до 10%.
В начале июля инсайдеры нефтяной отрасли уже рассказывали о намерении кабмина урезать обязательную долю реализации солярки на бирже до 10% от общего объема производства.
На вышеупомянутом заседании Новак также заявил, что объёмов дизельного топлива в России будет достаточно для обеспечения уборочной кампании, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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