Врач объяснила, почему диетическая кола вреднее обычной
К сладким газированным напиткам следует относиться как к десерту — не более 100 грамм после еды при условии достаточной физической нагрузки и отсутствия лишнего веса, сказала НСН Марият Мухина.
Содержащиеся в диетической коле сахарозаменители приводят к выбросу инсулина, делают кровь более голодной и повышают риск развития диабета, употреблять в пищу следует только натуральные сахарозаменители — сироп топинамбура, трегалозу, стевию и архат. Об этом НСН заявила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
По мнению врачей, диетическая кола опаснее обычной: так, всего одна банка такого напитка в день повышает риск развития диабета на 40% (для сравнения: обычная кола — на 23%). Кроме того, в напитке содержатся полиолы, которые не перевариваются и вредят кишечнику.Результаты исследования австралийских специалистов из Monash University, RMIT University и Совета по борьбе с раком штата Виктория приводятся в журнале Diabetes & Metabolism. Мухина объяснила, что пользу приносят только натуральные сахарозаменители.
«Когда идет воздействие сахарозаменителей на вкусовые сосочки, организм рефлекторно ждет повышения глюкозы в крови, начинает активироваться работа поджелудочной железы, выделяется инсулин. Сахар не поступает, а инсулин выделяется, и кровь становится еще более голодной. В этом заключается вред таких напитков. Куда полезнее натуральные подсластители, которые содержат собственные углеводы, например, сироп из топинамбура. После них кровь не такая голодная, даже если происходит выброс инсулина. То есть какие-то углеводы человек получает, просто они не быстрые, как сахар, а медленные, они меньше нагружают наши инсулиновые механизмы и поджелудочную железу. К полезным сахарозаменителям также относятся трегалоза, известная как «грибной сахар» (то углевод, который сразу попадает в клеточки, для этого не нужны никакие инсулиновые механизмы), стевия и архат», — сказала Мухина.
Собеседница НСН также назвала допустимую дозу сладкой газировки — не более 100 грамм после еды.
«Полезно пить минеральную газированную воду, потому что газировка раздвигает морщинки кишечника и складочки желудка, и они очень хорошо санируют анаэробную флору. Есть микробы, которые боятся этих пузырьков воздуха, пузырьки убивают эти бактерии. При этом минеральную столовую воду следует пить до еды. К газировке с подсластителями или к соку следует относиться как к десерту — 100 грамм после еды. А право есть десерт нужно еще заработать: нужно иметь нормальный вес, утром посетить спортзал, разогнать обмен веществ на 40 часов, тогда уже можно и побаловать себя. А лучше предпочесть газировке 200 граммов углеводов с низким гликемическим индексом: овощи, фрукты. Народ уже понял вред сладкой газировки, люди сами делают натуральные компоты, собственные лимонады с цитрусовыми, с мятой, с ягодами, возвращаются к сифонам», — подытожила она.
Ранее Мухина заявила, что искусственные пищевые красители вполне могут вызвать пищевую аллергию и привести к слепоте, но натуральные красители и антиоксиданты порой даже помогают победить онкологию. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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