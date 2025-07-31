«Когда идет воздействие сахарозаменителей на вкусовые сосочки, организм рефлекторно ждет повышения глюкозы в крови, начинает активироваться работа поджелудочной железы, выделяется инсулин. Сахар не поступает, а инсулин выделяется, и кровь становится еще более голодной. В этом заключается вред таких напитков. Куда полезнее натуральные подсластители, которые содержат собственные углеводы, например, сироп из топинамбура. После них кровь не такая голодная, даже если происходит выброс инсулина. То есть какие-то углеводы человек получает, просто они не быстрые, как сахар, а медленные, они меньше нагружают наши инсулиновые механизмы и поджелудочную железу. К полезным сахарозаменителям также относятся трегалоза, известная как «грибной сахар» (то углевод, который сразу попадает в клеточки, для этого не нужны никакие инсулиновые механизмы), стевия и архат», — сказала Мухина.

Собеседница НСН также назвала допустимую дозу сладкой газировки — не более 100 грамм после еды.

«Полезно пить минеральную газированную воду, потому что газировка раздвигает морщинки кишечника и складочки желудка, и они очень хорошо санируют анаэробную флору. Есть микробы, которые боятся этих пузырьков воздуха, пузырьки убивают эти бактерии. При этом минеральную столовую воду следует пить до еды. К газировке с подсластителями или к соку следует относиться как к десерту — 100 грамм после еды. А право есть десерт нужно еще заработать: нужно иметь нормальный вес, утром посетить спортзал, разогнать обмен веществ на 40 часов, тогда уже можно и побаловать себя. А лучше предпочесть газировке 200 граммов углеводов с низким гликемическим индексом: овощи, фрукты. Народ уже понял вред сладкой газировки, люди сами делают натуральные компоты, собственные лимонады с цитрусовыми, с мятой, с ягодами, возвращаются к сифонам», — подытожила она.

Ранее Мухина заявила, что искусственные пищевые красители вполне могут вызвать пищевую аллергию и привести к слепоте, но натуральные красители и антиоксиданты порой даже помогают победить онкологию. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

