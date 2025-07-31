Путин заявил, что общался с президентом Лаоса на русском языке
31 июля 202518:25
Переговоры с президентом Лаоса Тхонглунгом Сисулитом велись в том числе и на русском языке. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Он напомнил, что его лаосский коллега является почётным доктором Ленинградского педагогического институт имени Герцена - Сисулит окончил вуз с 1978 году.
«Это позволило нам сегодня часть переговоров, в том числе с глазу на глаз, провести на русском языке», - рассказал Путин.
Ранее Сисулит заявил, что власти Лаоса намерены подарить российскому президенту пару слонов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru