Путин заявил, что общался с президентом Лаоса на русском языке

Переговоры с президентом Лаоса Тхонглунгом Сисулитом велись в том числе и на русском языке. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

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Он напомнил, что его лаосский коллега является почётным доктором Ленинградского педагогического институт имени Герцена - Сисулит окончил вуз с 1978 году.

«Это позволило нам сегодня часть переговоров, в том числе с глазу на глаз, провести на русском языке», - рассказал Путин.

Ранее Сисулит заявил, что власти Лаоса намерены подарить российскому президенту пару слонов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:Русский ЯзыкВладимир ПутинПереговоры

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