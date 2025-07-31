Путин наградил Адабашьяна орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
Заслуженный деятель искусств РФ, кинодраматург, кинорежиссёр и актёр Александр Адабашьян был награждён орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
В документе говорится, что Адабашьян, которому 10 августа исполнится 80 лет, был награждён «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Также орденом «За заслуги в культуре и искусстве» президент РФ наградил худрука Московского театра кукол Бориса Голдовского и первого вице-президента Творческого союза художников РФ Евгения Ромашко.
Ранее Путин присвоил руководителю Театра на Малой Бронной Константину Богомолову звание заслуженного деятеля искусств России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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