Путин наградил Адабашьяна орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

В документе говорится, что Адабашьян, которому 10 августа исполнится 80 лет, был награждён «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Также орденом «За заслуги в культуре и искусстве» президент РФ наградил худрука Московского театра кукол Бориса Голдовского и первого вице-президента Творческого союза художников РФ Евгения Ромашко.

Ранее Путин присвоил руководителю Театра на Малой Бронной Константину Богомолову звание заслуженного деятеля искусств России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

