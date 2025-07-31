Трамп потребовал завершить конфликт на Украине до 8 августа

США рассчитывают, что боевые действия на Украине будут прекращены не позднее 8 августа. Об этом заявил постпред США при ООН Джон Келли, добавив, что такую задачу поставил лично президент Дональд Трамп.

По его словам, Трамп «ясно дал понять», что Москва и Киев должны договориться о перемирии и заключить мирное соглашение. Вашингтон, в свою очередь, готов подключиться к этому процессу и предпринять дополнительные шаги.