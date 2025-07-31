Трамп потребовал завершить конфликт на Украине до 8 августа

США рассчитывают, что боевые действия на Украине будут прекращены не позднее 8 августа. Об этом заявил постпред США при ООН Джон Келли, добавив, что такую задачу поставил лично президент Дональд Трамп.

По его словам, Трамп «ясно дал понять», что Москва и Киев должны договориться о перемирии и заключить мирное соглашение. Вашингтон, в свою очередь, готов подключиться к этому процессу и предпринять дополнительные шаги.

Трамп заявил, что исход конфликта на Украине пока остается неясным

8 августа истекает срок нового ультиматума Трампа, объявленного 29 июля. Он дал сторонам 10 дней на достижение прогресса. Если договоренности не будет, США пригрозили ввести вторичные пошлины в размере до 100% против России и ее торговых партнеров. Это уже второй ультиматум: предыдущий, сроком на 50 дней, действовал с 14 июля. Трамп признал, что такие меры могут и не повлиять на Москву, но заявил, что Вашингтон все равно готов их ввести.

Комментируя эти заявления, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия привыкла жить под санкциями и адаптировалась к ним. По его словам, Москва по-прежнему нацелена на мирное урегулирование конфликта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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