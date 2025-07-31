С Тинькова взыскали 40 млн рублей в пользу Дерипаски
Реутовский суд Подмосковья удовлетворил иск против бизнесмена Олега Тинькова (признан в РФ иноагентом), в соцсетях назвавшего предпринимателя Олега Дерипаску «олигархом и вором». Об этом сообщает РИА Новости.
Адвокат Дерипаски Алексей Мельников уточнил, что по решению суда Тиньков должен выплатить его клиенту 40 млн рублей. Также он должен удалить оскорбительный пост и опубликовать опровержение, иначе будет оштрафован.
«100 тысяч рублей за каждый день неисполнения обязанности по удалению информации и 100 тысяч рублей за каждый день отказа от публикации опровержения», – пояснил юрист.
Ранее в СМИ появилась информация, что покинувший Россию Тиньков задолжал в стране 20 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России выступили против замены актеров дубляжа нейросетями
- Сборы ребенка в школу обойдутся примерно в 18 тысяч рублей
- Путин наградил Адабашьяна орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
- Врач объяснила, почему диетическая кола вреднее обычной
- С Тинькова взыскали 40 млн рублей в пользу Дерипаски
- Путин заявил, что общался с президентом Лаоса на русском языке
- HR-эксперт заявил об остром дефиците кадров в туротрасли
- В Минобороны РФ рассказали о потерях Украины в Часовом Яре
- Путин утвердил кредитные каникулы для самозанятых и малого бизнеса
- «Не в зарядке дело»: Подорожание сделало электромобиль недоступным для россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru