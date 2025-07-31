С Тинькова взыскали 40 млн рублей в пользу Дерипаски

Реутовский суд Подмосковья удовлетворил иск против бизнесмена Олега Тинькова (признан в РФ иноагентом), в соцсетях назвавшего предпринимателя Олега Дерипаску «олигархом и вором». Об этом сообщает РИА Новости.

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Адвокат Дерипаски Алексей Мельников уточнил, что по решению суда Тиньков должен выплатить его клиенту 40 млн рублей. Также он должен удалить оскорбительный пост и опубликовать опровержение, иначе будет оштрафован.

«100 тысяч рублей за каждый день неисполнения обязанности по удалению информации и 100 тысяч рублей за каждый день отказа от публикации опровержения», – пояснил юрист.

Ранее в СМИ появилась информация, что покинувший Россию Тиньков задолжал в стране 20 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
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