С Тинькова взыскали 40 млн рублей в пользу Дерипаски

Адвокат Дерипаски Алексей Мельников уточнил, что по решению суда Тиньков должен выплатить его клиенту 40 млн рублей. Также он должен удалить оскорбительный пост и опубликовать опровержение, иначе будет оштрафован.

«100 тысяч рублей за каждый день неисполнения обязанности по удалению информации и 100 тысяч рублей за каждый день отказа от публикации опровержения», – пояснил юрист.

Ранее в СМИ появилась информация, что покинувший Россию Тиньков задолжал в стране 20 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

