СМИ: Халк Хоган умер от сердечного приступа
Легенда американского рестлинга и телеведущий Халк Хоган скончался на 72-м году жизни от сердечного приступа. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на центр судмедэкспертизы округа Пинеллас (Флорида), подтвердивший причину смерти как острый инфаркт миокарда.
Как уточняет портал, у Хогана была диагностирована мерцательная аритмия, а также хронический лимфоцитарный лейкоз — форма онкологического заболевания крови, о которой ранее публично не сообщалось. Власти округа получили запрос на кремацию тела.
Медики прибыли в дом Хогана 24 июля после сообщения о сердечном приступе. Спасти 71-летнего рестлера не удалось.
Позднее полиция Флориды подтвердила отсутствие признаков насильственной смерти или подозрительной активности, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Халк Хоган умер от сердечного приступа
- Россиян предупредили о самых частых ошибках при покупке авиабилетов
- В России выступили против замены актеров дубляжа нейросетями
- Сборы ребенка в школу обойдутся примерно в 18 тысяч рублей
- Путин наградил Адабашьяна орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
- Врач объяснила, почему диетическая кола вреднее обычной
- С Тинькова взыскали 40 млн рублей в пользу Дерипаски
- Путин заявил, что общался с президентом Лаоса на русском языке
- HR-эксперт заявил об остром дефиците кадров в туротрасли
- В Минобороны РФ рассказали о потерях Украины в Часовом Яре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru