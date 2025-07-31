СМИ: Халк Хоган умер от сердечного приступа

Легенда американского рестлинга и телеведущий Халк Хоган скончался на 72-м году жизни от сердечного приступа. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на центр судмедэкспертизы округа Пинеллас (Флорида), подтвердивший причину смерти как острый инфаркт миокарда.

Как уточняет портал, у Хогана была диагностирована мерцательная аритмия, а также хронический лимфоцитарный лейкоз — форма онкологического заболевания крови, о которой ранее публично не сообщалось. Власти округа получили запрос на кремацию тела.