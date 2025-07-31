Сборы ребенка в школу обойдутся примерно в 18 тысяч рублей
Сборы ребенка в школу к 1 сентября обойдутся в этом году в среднем в 17925 рублей, вместе с тем примерно каждый четвертый родитель (28%) планирует потратить более 25000 рублей. Об этом свидетельствует исследование сервиса лояльности «Апельсин».
Для большинства родителей (81% респондентов) основные траты — обувь и школьная форма, для 60% участников исследования обязательные расходы включают в себя покупкой спортивной одежды и канцтоваров.
Новую форму, канцтовары, учебники и рюкзаки приобретают 80% родителей первоклассников. Родители старшеклассников чаще всего покупают детям спортивную одежду (67%) и гаджеты (44%), при этом рюкзаки докупают лишь 11% опрошенных.
Примерно половина родителей закупают все необходимое на полгода или на год вперед, около трети приобретают к 1 сентября минимальный набор, а 15% респондентов делают запасы на 1-2 года.
Больше всего расходов несут родители двух учеников (21518 рублей), многодетные семье тратят на подготовку к школе 14167 рублей, закупаются заранее и не так часто пользуются цифровыми сервисами.
Дороже всего подготовить к школе детей из Москвы и Санкт-Петербурга — около 21000 рублей. Это на 3000 рублей дороже, чем в среднем по регионам.
Ранее депутаты Госдумы разработали проект закона о ежегодной выплате в размере прожиточного минимума родителю школьника перед началом учебного года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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