Сборы ребенка в школу обойдутся примерно в 18 тысяч рублей

Новую форму, канцтовары, учебники и рюкзаки приобретают 80% родителей первоклассников. Родители старшеклассников чаще всего покупают детям спортивную одежду (67%) и гаджеты (44%), при этом рюкзаки докупают лишь 11% опрошенных.

Примерно половина родителей закупают все необходимое на полгода или на год вперед, около трети приобретают к 1 сентября минимальный набор, а 15% респондентов делают запасы на 1-2 года.

Больше всего расходов несут родители двух учеников (21518 рублей), многодетные семье тратят на подготовку к школе 14167 рублей, закупаются заранее и не так часто пользуются цифровыми сервисами.

Дороже всего подготовить к школе детей из Москвы и Санкт-Петербурга — около 21000 рублей. Это на 3000 рублей дороже, чем в среднем по регионам.

Ранее депутаты Госдумы разработали проект закона о ежегодной выплате в размере прожиточного минимума родителю школьника перед началом учебного года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

