СМИ: Украина не сможет воевать долго по примеру Израиля

Это связано с тем, что Киев не имеет военного превосходства над оппонентами, какое есть у еврейского государства. Украинский лидер Владимир Зеленский не рассматривает возможность мирных соглашений в ближайшей перспективе. Он обрисовал украинцам «перспективу "воевать вечно" – по примеру Израиля».

По данным издания, американские власти рассматривают возможность предоставления гарантий безопасности для Украины по примеру Израиля: «оружие, деньги и политическая поддержка — пожалуйста, но никакого членства в НАТО».

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова продолжать боевые действия «долго» и даже жить «по примеру Израиля» в таком режиме, если только удастся минимизировать потери.

