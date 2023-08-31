СМИ: Украина не сможет воевать долго по примеру Израиля
Украина не сможет воевать долго, как Израиль, сообщает Junge Welt.
Это связано с тем, что Киев не имеет военного превосходства над оппонентами, какое есть у еврейского государства. Украинский лидер Владимир Зеленский не рассматривает возможность мирных соглашений в ближайшей перспективе. Он обрисовал украинцам «перспективу "воевать вечно" – по примеру Израиля».
По данным издания, американские власти рассматривают возможность предоставления гарантий безопасности для Украины по примеру Израиля: «оружие, деньги и политическая поддержка — пожалуйста, но никакого членства в НАТО».
Ранее Зеленский заявил, что Украина готова продолжать боевые действия «долго» и даже жить «по примеру Израиля» в таком режиме, если только удастся минимизировать потери.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru