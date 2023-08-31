По его словам, группировки поставляют на фронт солдатам наркотические средства. Активизация организованной преступности является опытом всех стран, переживших войну или вооруженные конфликты. Отмечается, что с этим Киеву помогают партнеры, как на уровне европейских институций, так и на уровне министерства юстиции США и ФБР.

Ранее автор нашумевшего расследования о подрыве «Северных потоков» заявил, что Киев перевозил наркотики в рамках «зерновой сделки». Кроме того, у него есть данные о полном смещении сил на Украине в сторону ВС РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

