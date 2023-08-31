Генпрокурор Украины: на фронт поставляются наркотики для ВСУ
На территории Украины действует транснациональная организованная преступность, сообщил в Telegram генеральный прокурор Андрей Костин.
По его словам, группировки поставляют на фронт солдатам наркотические средства. Активизация организованной преступности является опытом всех стран, переживших войну или вооруженные конфликты. Отмечается, что с этим Киеву помогают партнеры, как на уровне европейских институций, так и на уровне министерства юстиции США и ФБР.
Ранее автор нашумевшего расследования о подрыве «Северных потоков» заявил, что Киев перевозил наркотики в рамках «зерновой сделки». Кроме того, у него есть данные о полном смещении сил на Украине в сторону ВС РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Генпрокурор Украины: на фронт поставляются наркотики для ВСУ
- На Украине опровергли сообщения о грядущем усилении мобилизации
- Американский конгрессмен потребовал от администрации США четкого плана действий в отношении Украины
- Журналист Хинкл: отношение Путина к санкциям привело в ярость Макрона и Шольца
- В ООН отреагировали на атаки беспилотников на территорию России
- Лидер республиканцев в Сенате США Макконнелл впал в прострацию
- В США предрекли украинским пилотам гибель в первых же боях на F-16
- ФРГ за неделю отправила Украине 10 Leopard
- Медведчук предрек скорый отказ Запада от поддержки Киева
- Мятежники в Нигере потребовали полного вывода французских войск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru